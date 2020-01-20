يسرا: تلقيت صفعة من والدي بسبب قبلة حسين فهمي (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

قالت الفنانة يسرا لأول مرة إن والدها صفعها على وجهها بعد قبلتها الأولى مع حسين فهمي في فيلم ألف بوسة وبوسة.

ونشرت يسرا، مقطع فيديو من مقابلة لها مع جمهور برنامج “الدنيا علمتني” وذلك عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وقالت إن والدها كان رافضا لدخولها إلى التمثيل لافتة إلى أنه رفع عليها ” سكين” بسبب هذا الأمر.

وقالت إنه عندما عرض عليها فيلم ألف بوسة وبوسة وطالب المخرج بأن تقبل حسين فهمي أكدت لهم أن والدها سيرفض لذلك خدعته.

واضطرت يسرا إلى أن تكذب على والدها حيث قالت له إنه في حال رفضها القبلة ستدفع مبلغ كبير لذلك وافق.

وأوضحت أنها أغمضت عينيها بعد المشهد لأن والدها سيضربها فقالت: “بابا كان قاعد في آخر الاستوديو وبعد ما خلص المشهد جه واداني حتة قلم”.