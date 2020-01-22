«كورونا الجديد» يطير من الصين إلى أمريكا

وكالات(صدى):

أعلن متحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تشخيص إصابة شخص قادم من الصين بفيروس كورونا المتفشي، إلى سياتل.

وظهر فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثا في ووهان وانتشر منها إلى بكين وشنغهاي.

وقال مسؤولون صحيون صينيون إن أكثر من 300 شخص أصيبوا بالمرض وتوفي ستة.

وبدأت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي في الكشف على المسافرين القادمين من الصين في ثلاثة مطارات أميركية.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة ظهرت حالات خارج الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

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