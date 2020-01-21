تعرف على فيروس الصين الغامض الذي حذرت منه السفارة السعودية

بكين(صدى):

حالة من القلق تجتاح جمهورية الصين الشعبية بعد إصابة عدد من الأشخاص بفيروس غامض، خصوصا بعد الفشل في تحديد نوعه ومدى خطورته وطريقة انتشاره.

ودعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، كافة المواطنين الزائرين والمقيمين، إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس.

ويرجح المسئولون في الصين أن الفيروس من مجموعة «كورونا» التي تسبب مرض الالتهاب التنفسي الحاد، ومن أعراضه الحمى والسعال وضيق النفس، وتزايد الحالات يشير إلى وجود عدوى.

وأضاف المسئولون أن الفيروس قد يرتبط الأمر بحيوان حامل للفيروس، حيث بدأ انتشاره في سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين، يتصف بالفوضى وعدم النظافة، فيما يرى آخرون أن انتقاله يرتبط ببعض الثدييات البحرية التي تحمل فيروس «كورونا» مثل حيتان بيلوغا، التي كانت تباع في السوق، الذي ضم حيوانات ميتة أخرى، مثل الخفافيش والدجاج والثعابين.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أوضحت أن فيروس كورونا جديد تسبب في حوالي 198 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي في مدينة «ووهان» وسط الصين، بالإضافة إلى حالتين في العاصمة بكين، وحالة واحدة في مدينة «شينزن» في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين.