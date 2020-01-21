طارق صالح يؤكد الجاهزية لمواجهة الحوثي في جبهة «نهم»

فهمي محمد(صدى):

أكد قائد ألوية حراس الجمهورية في اليمن العميد طارق محمد عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، جاهزية قواته لدعم المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، في الضواحي الشرقية للعاصمة صنعاء.

وقال العميد طارق صالح: ‏قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم.

وأضاف: جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم بكل ما نستطيع وكل ما نملك.

يذكر أن ما يسمى «كتيبة الموت» التابعة لميليشيات الحوثي سلمت لقوات الجيش الوطني بعد مقتل قائدها جابر المؤيد، والقيادي الحوثي يحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد في جبهة نهم ومعهما العشرات من عناصر الميليشيا.

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