إسقاط طائرة مسيّرة حوثية فوق ‎مأرب

فهمي محمد(صدى):

كشفت أنباء، اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية فوق مأرب اليمنية؛ فضلًا عن استهداف مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة وسط المدينة بصاروخ.

وكان قد ارتفعت حصيلة القصف الحوثي على معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا؛ كما أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشح للزيادة؛ حيث أن 68 جريحا بينهم مصابون حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، كانت قد استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة معسكرا للاستقبال تابع للقوات الحكومية؛ بالإضافة إلى مسجد شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيل و130 جريح في حصيلة أولية.