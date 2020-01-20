زوج نانسي عجرم يخرج عن صمته: «أدخل أيها الغريب ولكن تحمل عاقبة طمعك»

بيروت(صدى):

قرر فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي، الخروج عن صمته، معلقًا لأول مرة على واقعة اقتحام منزله.

وقال فادي الهاشم في اقتباس عن كاتبة بريطانية: «أدخل أيها الغريب ولكن تحمل عاقبة طمعك.. هؤلاء الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا.. فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا.. فلقد أنذرت.. أحذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز».

يذكر أن عجرم وزوجها رفعا قضية ضد شخص سوري مقيم في ألمانيا كان قد هدد عائلتها بالقتل على خلفية مقتل الشاب السوري في منزلها.

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