نانسي عجرم وزوجها يتعرضان للتهديد بالقتل ويتقدمان بشكوى

بيروت(صدى):

كشفت الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم عن تهديد أحد الأشخاص يدعى وسيم زكور والذي يعرف نفسه بأنه صحفي سوري بقتل الفنانة أو زوجها أو إحدى بناتها.

وتقدمت نانسي عجرم بشكوى عن طريق المكتب القانوني اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي لدى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد وسيم زكور.

وتضمنت الشكوى “أن الموكلين (نانسي وفادي) يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما”.

كما اكدت الشكوى أن “المدعى عليه أقدم على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهما إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولا وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وأنهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية”.