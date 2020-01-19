هل يلزم سداد كامل المبلغ إذا تنازل طالب التنفيذ عن جزء منه ؟ ..«العدل» تجيب

علي القحطاني(صدى):

أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين ، على عدم إلزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ حال تنازل طالب التنفيذ عن جزء منه .

وأبان “التواصل العدلي ” أن يُشترط لصحة ذلك ولعدم إدانة المدعي عليه أن يقوم طالب التنفيذ بإقرار تنازله لدى الدائرة المختصة .

جاء ذلك رداً على تساؤل أحد المواطنين قائلاً “طالب التنفيذ خصم لي جزء من المبلغ فهل ما زلت مطالب بتسديد كامل المبلغ ؟ ، ليجيب عليه .