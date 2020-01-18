بالفيديو.. واقعة غريبة لفتاة تسير عارية وتغني في أحد المطارات

واشنطن(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن فتاة تتجول عارية في مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية؛ حيث كانت ترتدي ملابس داخلية فقط وتتحرك بثقة وهي تغني في المطار.

وأظهر الفيديو، الفتاة وهي تترنح؛ ثم تجردت من ملابسها؛ فيما التقط مقطع فيديو آخر لها خارج المطار، في وقت لاحق، وهي تقفز فوق سيارة شرطة كانت تقف على جانب طريق مزدحم.

ومن جانبه، أوضح متحدث باسم شرطة ميامي بأن المرأة العارية، التي شوهدت من قبل أحد المارة تم احتجازها لإجراء تقييم لصحتها العقلية؛ لافتًا إلى أنها كانت ” تتصرف بشكل خاطئ ” أثناء التحقيق معها.