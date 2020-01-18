بالفيديو.. واقعة غريبة لفتاة تسير عارية وتغني في أحد المطارات
كشف مقطع فيديو، عن فتاة تتجول عارية في مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية؛ حيث كانت ترتدي ملابس داخلية فقط وتتحرك بثقة وهي تغني في المطار.
وأظهر الفيديو، الفتاة وهي تترنح؛ ثم تجردت من ملابسها؛ فيما التقط مقطع فيديو آخر لها خارج المطار، في وقت لاحق، وهي تقفز فوق سيارة شرطة كانت تقف على جانب طريق مزدحم.
ومن جانبه، أوضح متحدث باسم شرطة ميامي بأن المرأة العارية، التي شوهدت من قبل أحد المارة تم احتجازها لإجراء تقييم لصحتها العقلية؛ لافتًا إلى أنها كانت ” تتصرف بشكل خاطئ ” أثناء التحقيق معها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91409 ] نشر منذ 15 ساعة
معبية الطاسه ومشعللتها تشعلال .. وتغني يالال يالااال ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 13 ساعة
الله لايبلانا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32634 ] نشر منذ 4 ساعات
بما ان ملابسها الداخليه لابستها فلا عندها مشكله يعني لازالت في حدود الادب والاخلاق
يمكن تكون مكثره في الفوتكا او انها تستعرض لدعايه للملابس الداخليه او قد تبحث عن زبون مستعجل في المطار
N.M.H[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 2 ساعتين
شبه عارية وليست عارية لان لقب عاري يطلق لمن يتجرد من جميع الملابس (تصحيح)
كان زمان[ عدد التعليقات: 4273 ] نشر منذ 2 ساعتين
أم الكبائر ..