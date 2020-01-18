ابن حثلين يكشف عن مقترح لـ«بدوّنة الاستراليين» بعد إعدامهم الإبل
كشف رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين، عن وجود تواصل مع الحكومة الاسترالية، بعد موضوع ذبح الابل في استراليا.
وقال ابن حثلين: قدمنا لهم اقتراحاً بعملية بدونة الاستراليين، وهو اقتراح حقيقي من جانبنا لإدخالهم للحياة البدوية التي كنا نعيشها سابقا في المملكة وذلك من خلال اقامة مهرجانات ببلدهم.
حيث سيبدأ المزارعين وغيرهم بتربية الابل لديهم وذلك للكسب المادي ويحتاج منا لعمل توعية لملاك المزارع وذلك من خلال المقابلات والمسؤولين حيث رحبت استراليا بالفكرة لأبعد درجة.
وبالتزامن مع الحرائق اتي شهدتها غابات أستراليا، قررت السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة منها لمنع حدوث مثل هذه الكوارث، معلنة أنها تخطط لتنفيذ إعدام جماعي يطال آلاف الجمال لأسباب تتعلق بالاحتباس الحراري، إذ تسببت هذه الحيوانات في زيادة الاحتباس الحراري نتيجة شربها كميات كبيرة من المياه وتناول أوراق الأشجار.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 32605 ] نشر منذ 23 دقيقة
فكرة بدونة الاستراليين ممتازه جدا لمنعهم من قتل الابل في بلادهم
فيه رجل اعمال من عائلة الراجحي عايش في اندونيسيا قرر استيراد مجموعه كبيره من الابل من استراليا الى اندونيسيا لتربيتها والحفاظ عليها واستثمارها هناك
معشي الذيب فول[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 20 دقيقة
شر البليت ما ..يضحك
يابن حثل + حثل
اللهم يسلط على من لا يخاف الله فينا وارنا فيه عجايب قدرتك