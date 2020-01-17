بالفيديو.. «بن حثلين» يوضح حقيقة إقامة مهرجان الإبل في سويسرا

نواف السالم(صدى):

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس منظمة الإبل الدولية، فهد بن حثلين، اليوم الجمعة، حقيقة إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العام القادم في سويسرا.

وأكد فهد بن حثلين، في برنامج ” mbc في إسبوع “، على بقاء مهرجان المؤسس في السعودية: ” هذا المهرجان له وضعه الخاص بالنسبة لأهل الإبل والمملكة العربية السعودية، ويكفينا تشريف خادم الحرمين الشريفين كل سنة وهذه مكرُمة بالنسبة لنا كملاك إبل ” .

وأضاف: ” سبق أن أعلنّا وجود عدة مهرجانات في دول عالمية، والآن نجني ثمرتها ولله الحمد؛ فستكون مهرجانات أوروبية، بالإضافة إلى مهرجانات بالسعودية، بالإضافة إلى مهرجان الملك عبدالعزيز “؛ ‏فيما قال لقناة 24 السعودية الرياضية، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت الإبل إهتمام كبير بشكل عام.

واستطرد ‏الشيخ فهد بن حثلين:” في قبيلتنا عادة يوسمون الإبل في الوجه، وامتثالاً لأمر النبي صلى الله عليهم وسلم منعته وأعدت الوسم للفخذ، وسنمنع أي إبل موسومة في الوجه من المشاركة في المهرجان بعد فترة زمنية يدرسها نادي الإبل ” .

وتجدر الإشارة إلى أن، إعلان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، عن إقامة مهرجان للإبل في سويسرا، كان قد الْتبس على الكثير، بانتقال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من الصياهد الجنوبية لسويسرا الأمر الذي نفاه بن حثلين.

رئيس مجلس إدارة نادي الإبل و المنظمة الدولية للابل الشيخ "فهد بن فلاح بن حثلين" : الإستثمار في الإبل جداً مربح #نادي_الابل#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل4 pic.twitter.com/XAe6bjBfCn — قناة 24 سعودي الرياضية (@saudi24_sport) January 17, 2020