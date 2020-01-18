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عضو سابق بإدارة النصر بعد هدف حمدالله: قاتل الله الغباء

عضو سابق بإدارة النصر بعد هدف حمدالله: قاتل الله الغباء
طلال الغامدي(صدى):

رد سالم العثمان عضو مجلس إدارة نادي النصر السابق، على منتقدي هدف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في شباك العدالة، خلال مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر العثمان لقطة من مباراة العدالة والنصر، معلقا: لم يخرج إعلامهم إلا بهذه اللقطة زاعمين أنها تسلل شكرا لإنصافهم وقاتل الله الغباء.

يأتي ذلك على خلفية هدف حمدالله، الذي أحدث جدلًا واسعًا بين الجماهير عقب انتهاء مباراة النصر والعدالة.

يذكر أن النصر انتصر على العدالة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، في إطار دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، لصالح نادي النصر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 51.

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