بالصور.. النصر يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي النصر، اليوم الجمعة، من الفوز على فريق العدالة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ” مدينة الأمير عبد الله بن جلوي “، في إطار دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، لصالح نادي النصر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 51 من عمر اللقاء؛ بينما استحوذ العالمي على مجريات المباراة ولكنه فشل في تسجيل المزيد من الأهداف.

ويعد نادي الهلال، هو أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز أمس الخميس، على الاتفاق بهدفين مقابل هدف بعد اللجوء للأوقات الإضافية؛ بينما تقام غدا السبت مواجهتي أبها والفتح، والوحدة ضد الأهلي في ختام دور الـ 8.