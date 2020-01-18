مواطن ينقذ متسابقتين في «رالي داكار» ويرفض مبلغًا ماليًا منهما

سالم المطيري(صدى):

لم يتردد مواطن -صاحب إبل- في الزبيرة، في تقديم المساعدة لمتسابقتين في رالي داكار الدولي، وذلك بعد عطل مركبتهما.

وسحب المواطن المركبة مسافة 95 كلم في الصحراء، ومن ثم الاتصال بالدوريات الأمنية؛ لمعرفة محطات وخط سير الرالي بالمنطقة، ليتبين أن الفريق غادر المنطقة في اليوم السابق بعد فقدانه الاتصال بهما.

وتواصل المواطن بعمليات شرطة منطقة القصيم، التي تعاملت بدورها، وذلك بعدما واصل المواطن المسير حتى مركز أبا الورود القريب من مدينة بريدة.

وتلقى صاحب الإبل هدية تذكارية من المتسابقتين، -تي شيرت- ،ثم قدمتا له مبلغًا ماليًّا، لكنه رفضه مؤكدًا أن واجب الضيافة يحتم عليه مساعدتهما.

اقرأ أيضًا: