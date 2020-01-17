بالفيديو ساينز يحتفل بفوزه بلقب رالي داكار السعودية 2020 للمرة الثالثة

طلال الغامدي(صدى):

فاز سائق فريق ميني، الإسباني كارلوس ساينز، اليوم الجمعة، بلقب رالي داكار السعودية 2020.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو أثناء احتفال الإسباني كارلوس ساينز بفوزه بلقب رالي داكار السعودية 2020 لفئة السيارات، للمرة الثالثة في تاريخه.

ويذكر أن الإسباني ساينز فاز بلقب رالي داكار عامي 2010 و2018، وأصبح مجددًا السائق الأكبر سنًا الذي يحرز لقب السباق العالمي.