«العمري» يستنكر إهدار الأموال العامة لتلميع جهات حكومية: «لماذا الهدر»

ماجد القزيز(صدى):

علق الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري على الأموال العامة التي يتم توجيهها لبعض وسائل الإعلام والمؤثرين للتسويق لجهات حكومية.

وطالب «العمري»هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتدقيق في الأمر والبحث في حجم الأموال التي يتم صرفها لوسائل الإعلام من بعض الجهات الحكومية.

وقال « العمري » عبر حسابه على تويتر: « يؤمل عاجلاً أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدورها المسؤول في هذا المجال، والتدقيق في حجم الأموال العامّة التي تم صرفها من تلك الجهات الحكومية حتى للصحف ووسائل الإعلام وليس فقط للمؤثرين في مختلف وسائل التواصل، خاصة حينما تتحول الرسالة إلى تضليل للرأي العام ».

وتابع : « وللعلم؛ فغالبية تلك الجهات لا تتعاقد مباشرة مع المؤثرين وغيرهم في وسائل التواصل الاجتماعي!، التعاقد يتم مع شركات علاقات عامّة وتسويق الكتروني.. وبدورها الشركات تتواصل مع المؤثرين والحسابات الكبيرة في وسائل التواصل.. والتأكيد هنا أنها فواتير بملايين الريالات!!! ».

واستكمل: « السبيل الوحيد أمام جهاز حكومي لإبراز منجزاته هو “أرض الواقع” وتقييم جميع أفراد المجتمع! ، القيادة الرشيدة -أيدها الله- وفّرت أفضل الأجهزة والأدوات لمعرفة أداء كل جهاز تحت سلطتها! إذاً؛ لماذا هذا الهدر للأموال العامّة لأجل التسويق؟! وما هدفه؟! وعلى حساب من تكلفته؟ ».

وكان أعضاء مجلس الشورى طالبوا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدراسة ومراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.