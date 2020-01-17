الكشف عن الآثار الجانبية لتقنية رفع الرموش 

أميرة خالد(صدى):

أحدثت تقنية رفع رموش العين ضجة كبيرة مؤخرا بين الفتيات والسيدات اللاتي تهتم بمظهرهن وجمالهن، حيث تنطوي الطريقة على استخدام محلول الكيراتين الذي يفيد في تكوين كثافة.

وتستغرق عملية رفع الرموش حوالي 45 دقيقة من بدايتها لنهايتها، كما يشترط قبل الخضوع لها إزالة العدسات اللاصقة و استبدالها بنظارة، بالإضافة لضرورة التأكد من نظافة الجفون والرموش والتخلص من أي ماكياجات وأي من مستحضرات التجميل.

وحول الآثار الجانبية التي تتعرض لها المرأة نتيجة عملية رفع الرموش، أبرزها إصابة البشرة بحالة الهياج، البثور، الطفح الجلدي، الاحمرار، جفاف العين، نزول الدموع من العين، الالتهاب، هشاشة الرموش