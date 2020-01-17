بالفيديو.. تهريب دخان أصلي في «كبوت» ومقاعد سيارة

علي القحطاني(صدى):

وثق فيديو لحظة اكتشاف سيارة بها كمية كبيرة من التبغ الذي يتم تهريبه داخل المملكة.

وأظهر الفيديو تخبئة التبغ في أماكن قد لا تخطر على بال أحد بالسيارة، حيث وجدت علب التبغ في “كبوت” السيارة وداخل المقاعد الخلفية والأمامية.

ونجحت الأجهزة الأمنية رغم ذكاء المٌهرب في ضبط كمية السجائر المٌهربة بعد تفتيش السيارة.