آراء متضاربة بعد تصريحات «آل معيوف» بأحقية الفتاة في الاستقلال بعيدًا عن أهلها

عادل الحربي(صدى):

أصبح المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف، حديث الساعة، وذلك عقب تصريحاته بأنه يحق للفتاة بعد بلوغ سن الرشد أن تخرج من بيت أهلها وتسكن في مكان آخر دون أن يُعتبر ذلك تغيُّب.

وتصدر وسم «عبدالله آل المعيوف»، قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل، حيث أعرب العديد من الشباب والفتيات عن رأيهم حول هذه التصريحات التي اعتبرها البعض لا تمت لعادات وتقاليد مجتمعنا.

وشهد الوسم آراءا متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن كلامه صحيح 100% وأنه من حق الفتاة الاستقلال مثلها مثل الشاب.

فيما اتخذ البعض الآخر رأيًا هجوميًا ضد المستشار الشرعي آل معيوف.

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