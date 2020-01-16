آراء متضاربة بعد تصريحات «آل معيوف» بأحقية الفتاة في الاستقلال بعيدًا عن أهلها
أصبح المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف، حديث الساعة، وذلك عقب تصريحاته بأنه يحق للفتاة بعد بلوغ سن الرشد أن تخرج من بيت أهلها وتسكن في مكان آخر دون أن يُعتبر ذلك تغيُّب.
وتصدر وسم «عبدالله آل المعيوف»، قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل، حيث أعرب العديد من الشباب والفتيات عن رأيهم حول هذه التصريحات التي اعتبرها البعض لا تمت لعادات وتقاليد مجتمعنا.
وشهد الوسم آراءا متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن كلامه صحيح 100% وأنه من حق الفتاة الاستقلال مثلها مثل الشاب.
فيما اتخذ البعض الآخر رأيًا هجوميًا ضد المستشار الشرعي آل معيوف.
آل معيوف: من حق الفتاة أن تستقل لوحدها.. ولدينا إساءة في فهم المصطلحات#معالي_المواطن#قضايا_التغيب_في_معالي_المواطن#MBC1 pic.twitter.com/qFBPDA7Sio
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 15, 2020
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فيصل[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 34 دقيقة
بسيطة
خلي بنتك تستقل
وانا اسكن جنبها
وانتبه لحوائجها
موافق
يا معلوف
؟؟؟؟؟
العدناني[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 27 دقيقة
قصده عادي تستأجر سكن عزابي ؟؟؟؟
لللل[ عدد التعليقات: 803 ] نشر منذ 17 دقيقة
المذهب يكفي ان تعرف الشخص على حقيقته