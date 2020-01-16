مستشار شرعي: من حق الفتاة الاستقلال في منزل بمفردها

علي القحطاني(صدى):

تسبب الداعية والمستشار الشرعي، عبدالله آل معيوف، في جدل كبير وانتقادات عدة من بعض رواد التواصل الاجتماعي الذين اعتبرونها مخالفة لعادات المجتم، بعدما أكد ” المعيوف ” على حق الفتاة البالغة أن تخرج من بيت أسرتها وتسكن في مكان آخر بمفردها وتستقل بنفسها.

وقال ” المعيوف ” في لقاء تلفزيويني: ” عندنا إساءة لفهم المصطلحات، فالتغيب معناه أن شخصا تغيب عن مسكنه المعتاد لأسباب غير معلومة، وعندها تلجأ الأسرة للجهات المختصة لمعاونتهم في البحث عنه، فهو مجني عليه في ظروف غامضة، وتتحرك الأجهزة المعنية لإيجاده، أما المتغيبة ينظر لها كأنها جاني ” .

واستطر المستشار الشرعي في تصريحاته المثيرة للجدل: ” عندما تقرر الفتاة البالغة أن تسكن في مكان معلوم لوحدها فقد مارست حق مشروع من أبسط حقوقها في الحياة، لماذا نأتي للذكر ونقول ما عليك شيء والأنثى نعاقبها “؛ مضيفًا: ” المملكة وقعت معاهدات حقوق المرأة ومن أبسط الحقوق الاستقلال، والسكن حق مشروع، فعندما نفرض عليها مكانا معينا فهذا يسمى الإقامة الجبرية ” .