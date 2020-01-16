الطبيعة تتدخل وتحيي الآمال في إطفاء حرائق أستراليا بالأمطار

كانبرا(صدى):

جاءت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، اليوم الخميس، على الساحل الشرقي لأستراليا، بمثابة المنقذ، من حرائق الغابات الهائلة التي تجتاح البلاد.

فيما حذر مسؤولون من أن العواصف الرعدية القصيرة والشديدة قد تؤدي إلى سيول، في الوقت الذي يهدد فيه البرق بإشعال حرائق جديدة.

وأفادت الأرصاد أن تساقط الأمطار قد يكون مفيدا في بعض المناطق وفي مناطق أخرى قد يكون ملليمترا أو ملليمترين فقط.

يذكر أن أستراليا منذ سبتمبر، تمر بأسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات.

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