محاولات لإنقاذ الموقف في أستراليا بطائرات «الجزر والبطاطا»

وكالات(صدى):

ابتكرت السلطات الأسترالية، طريقة لإطعام الآلاف من الحيوانات البرية الجائعة، وسط أزمة حرائق الغابات.

وبدأت حكومة ولاية “نيو ساوث ويلز”، السبت، بإلقاء آلاف الكيلوجرامات من الجزر والبطاطا الحلوة من الطائرات بهدف إطعام الحيوانات التي تواجه العديد من الأخطار الطبيعية.

وبلغ عدد القتلى في موسم الحرائق الراهن، 23 شخصا، بينهم 12 بحرائق الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مئات الملايين من الحيوانات.

وتأتي محاولة إطعام الحيوانات بواسطة الطائرات في أعقاب إعلان السلطات الأسترالية اعتزامها قتل أكثر من 10 آلاف جمل، بسبب استهلاكها الكثير من المياه في مناطق الجنوب، بما يؤدي إلى زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للحرائق.

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