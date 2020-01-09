بتوجيه ولي العهد..إنشاء غرفة عمليات لمتابعة أحوال المواطنين في أستراليا

الرياض(صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – من خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بدولة رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، بأن المملكة تقف بجانب أستراليا إثر أزمة الحرائق الحالية، واستعداد المملكة لتقديم المساعدات الممكنة لتجاوز هذه الأزمة.

وبتوجيهات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمتابعة من سمو وزير الخارجية قامت سفارة المملكة في العاصمة كانبرا بإنشاء غرفة عمليات للطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال المواطنين والطلاب السعوديين المبتعثين في أستراليا.

و سبق وأن حذرت السفارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر المواطنين السعوديين في بعض ولايات أستراليا المتضررة وأبلغتهم بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية، مؤكدة بأنه ولله الحمد والمنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة للسعوديين وأنهم بصحة وسلامة ولله الحمد والمنة.