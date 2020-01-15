ما لا تعرفه عن أول سيدة تتولى منصب مدير التعليم بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

تتمتع ندى صالح السماعيل، بعدة مقومات، أهلتها لتصبح أول امرأة تشغل منصب مدير عام للتعليم بجدة.

وتدير ندى 8 مشروعات خاصة بالتوسع في الطفولة المبكرة، وسبق لها العمل في مجال التدريس، كما عملت مشرفة تربوية، ورئيسة قسم، ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.

إضافة إلى مشاركتها في العديد من اللقاءات والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية، كما اتبعت عدة دورات تدريبية داخل المملكة وخارجها.

كما شاركت السماعيل في إعداد كتاب «جداريات التفوق لمدير المدرسة»، إضافة إلى مشاركتها في تحكيم كتاب «معايير تعليم اللغة العربية في الصفوف الأولية»، التابع لـ«المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج».

يذكر أن قرارتعيين السماعيل، جاء بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن جانبها تقدمت ندى بخالص الشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين محمد بن سلمان- حفظهما الله-على الثقة الملكية الكريمة في تعيينها على المرتبة ١٤، متقدمة أيضًا بخالص الشكر لوزير التعليم د.حمدآل الشيخ على دعمه الدائم لمنسوبي الوزارة والتعليم عمومًا.

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