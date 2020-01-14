تعليم جدة يعين امراة لأول مرة في تاريخ الإدارة

نايف السالم(صدى):

تعتبر ندى السماعيل أول امرأة تتولى منصب مدير عام للتعليم، عقب تكليفها بوظيفة مدير عام “تعليم جدة”.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بالموافقة على تعيين ندى بنت صالح السماعيل بوظيفة مدير عام تعليم جدة بالمرتبة الرابعة عشرة.

يذكر أن “السماعيل” شغلت منصب مديرة مدربة وخبيرة وتربوية، بالإضافة إلي توليها منصب مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم ورئيسة قسم، ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.