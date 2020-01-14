نجل الفنان الراحل طلال مداح يرفض إقامة حفل هولوقرام لوالده

متابعه_أميرة خالد(صدى):

أعلن نجل الفنان الراحل طلال مداح عن رفضه إقامة حفل لوالده عبر تقنية “الهولوقرام”، التي تحضّرها بها إحدى الشركات المتخصصة في ذلك.

ونشر عبدالله طلال مداح ، تغريده له عبر تويتر قال فيها : “لا تسألوني متى الحفل تبع الهولوقرام و لا أي شيء بخصوصه، أسالوا اللي أعلن عنه! كلموني شركة وما وافقت لهم، وخلاص نقطة نهاية سطر”.

وتوالت عليه الردود التي طالبته بإيضاح سبب الرفض، خصوصًا وأن ليلة بدر بن عبدالمحسن قد شهدت ظهور الفنان طلال مداح على مسرح جامعة الأميرة نورة، حيث وقف يؤدي أغنية “لي طلب” من خلال التقنيّة، ولم يكن هناك أي اعتراض.

يٌشار أنه في مطلع عام 2019 أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية عن إقامة فعالية فنية للفنانين الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم بتقنية الهولوغرام (التصوير التجسيمي) التي تعرض الشخصيات بتقنيات تحاكي الواقع.

فيما كشفت مصادر مقربة من نجل الفنان الراحل طلال مداح ، أن سبب رفضه يأتي بعد مماطلة الشركة في تحديد الوقت المناسب للعرض والذي تجاوز العام، الأمر الذي اعتبره عبدالله مداح استهتارًا وعدم احترام للاتفاقية.