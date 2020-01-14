«بامعوضة» عن إبرام صفقات جديدة: إذا لم نوفق فريقنا مكتمل وثقتنا في الحكم السعودي كبيرة
اكد أحمد بامعوضة المدير التنفيذي في النادي الأهلي على ثقته في فريق الأهلي حال عدم التمكن من إبرام صفقات جديدة خلال سوق الإنتقالات الشتوية الحالي .
وقال بامعوضة في حوار مذاع على القنوات الرياضية السعودية :نحاول بذل الغالي والثمين لدعم صفوفنا لكن فترة الانتقالات الشتوية ضيقة جدا بالنسبة لنا..
وتابع : إذا ربنا وفقنا الفترة القادمة كان بها ، وإن لم نوفق لصفقات جديدة فريقنا مكتمل .
وأبدى “بامعوضة ” ثقته في الحكم السعودي ، قائلاً : عندنا 10 حكام وهم على نفقة الاتحاد السعودي ، حكام الفار أجانب ، والحكم السعودي ثقتنا فيه كبيرة .
كما أكد أن الفريق يركز على تحسين نتائجه الفترة القادمة ، مشيرة إلى أن الأهلي لن يرضى بأي خسارة وأنه يتجنب الدخول في مهاترات ويركز على العمل والتفوق .
أحمد بامعوضة – المدير التنفيذي لنادي #الاهلي:
فترة الانتقالات الشتوية ضيقة جدا بالنسبة لنا.. فريقنا مكتمل.. وثقتنا في الحكم السعودي كبيرة.#الأهلي_أبها pic.twitter.com/w8Se75zyiQ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2020
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