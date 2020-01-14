«بامعوضة» عن إبرام صفقات جديدة: إذا لم نوفق فريقنا مكتمل وثقتنا في الحكم السعودي كبيرة

ماجد محمد(صدى):

اكد أحمد بامعوضة المدير التنفيذي في النادي الأهلي على ثقته في فريق الأهلي حال عدم التمكن من إبرام صفقات جديدة خلال سوق الإنتقالات الشتوية الحالي .

وقال بامعوضة في حوار مذاع على القنوات الرياضية السعودية :نحاول بذل الغالي والثمين لدعم صفوفنا لكن فترة الانتقالات الشتوية ضيقة جدا بالنسبة لنا..

وتابع : إذا ربنا وفقنا الفترة القادمة كان بها ، وإن لم نوفق لصفقات جديدة فريقنا مكتمل .

وأبدى “بامعوضة ” ثقته في الحكم السعودي ، قائلاً : عندنا 10 حكام وهم على نفقة الاتحاد السعودي ، حكام الفار أجانب ، والحكم السعودي ثقتنا فيه كبيرة .

كما أكد أن الفريق يركز على تحسين نتائجه الفترة القادمة ، مشيرة إلى أن الأهلي لن يرضى بأي خسارة وأنه يتجنب الدخول في مهاترات ويركز على العمل والتفوق .

#الديوانيه أحمد بامعوضة – المدير التنفيذي لنادي #الاهلي:

فترة الانتقالات الشتوية ضيقة جدا بالنسبة لنا.. فريقنا مكتمل.. وثقتنا في الحكم السعودي كبيرة.#الأهلي_أبها pic.twitter.com/w8Se75zyiQ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2020

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