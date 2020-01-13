بالصور.. الأهلي يفوز على أبها بثلاثية

نواف السالم(صدى):

تمكن النادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، من الفوز على نادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم دجانيني للأهلي في الدقيقة 20؛ ليدرك لاعب الوحدة فانيفا هدف التعادل في الدقيقة 26؛ ليعود عمر السومة ويتقدم للراقي بالهدف الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء؛ فيما عزز السومة من فوز الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وصعد النادي الأهلي إلى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة؛ بينما يحتل فريق أبها المركز السابع برصيد 23 نقطة.