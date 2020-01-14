«النمر» يفند أضرار الحزن على القلب

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من أضرار الشعور بالحزن على صحة القلب.

وقال النمر، إن الحزن يؤذي القلب كثيرًا، موضح أنه يرفع الضغط ونبضات القلب ويزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم.

وأشار إلى أن الشعور بالحزن يتسبب في قلة تناول الطعام، وقلة النوم أيضًا، مؤكدًا أن جميعها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب.

واستشهد النمر بقول الله تعالى: «قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين».

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