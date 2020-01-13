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«النمر» يُحذر من الحسابات التي تبيع الوهم

«النمر» يُحذر من الحسابات التي تبيع الوهم
عادل الحربي(صدى):

جدد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب تحذيره من الحسابات التي تبيع الوهم على انستجرام وسناب شات.

وقال النمر، في تغريدة عبر ” تويتر ” : احذر من هؤلاء.. حسابات في السناب والانستقرام تبيع الوهم على الناس وتتاجر بصحتهم، فمثلاً مفسر الأحلام (أبو فلان الفلاني) يبيع زيت الكتان ويزعم انه يعالج الضغط ويغني عن الأدوية ويروّج له مجموعة ممن يعملون معه…..الخ. ولا يقع في فخ هؤلاء إلا قليلي الثقافة الصحية ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 19 دقيقة

البعض يصدق الأصدقاء والأقارب ولا يصدق الأطباء في مثل هذه المسائل

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