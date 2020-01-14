«ساكنة غرفة الكهرباء » المطرودة من بيت الزوجية تروي معاناتها

عادل الحربي(صدى):

على خلفية ما نشرته «صدى» حول لجوء سيدة للعيش بغرفة كهرباء بصحبة أبناءها، لتتخذ منها مأوى لهم، بعدما طردها زوجها، روت السيدة معاناتها.

وأوضحت السيدة أنها منذ طردها زوجها وهي تعتمد على المساعدات من فاعلي الخير، وبعد انتشار المقطع الذي نشره أحد المواطنين لها، تواصلت معها الحماية الاجتماعية.

وأكدت أنها غير قادرة على توفير احتياجتها الشخصية لها ولأطفالها، مناشدة الجهات المختصة بالنظر في حالتها.

يذكر أن فاعلي الخير نقلوا السيدة، بعد ساعات من تداول المقطع، إلى شقة مفروشة، لتحميها مؤقتًا.

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