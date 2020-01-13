طردها زوجها..شاهد امرأة تسكن بغرفة كهرباء وأهل الخير يتفاعلون

عادل الحربي(صدى):

تفاعل أهال الخير مع مقطع فيديو متداول، وثقه مواطن، أظهر خلاله معاناة أم وأطفالها، اتخذوا غرفة كهرباء بأحد الشوارع، مسكنًا لهم.

وأوضح موثق المقطع المكان الذي لجأت إليه المرأة لتحتمي من الشوارع، مشيرًا إلى أن زوجها قام بطردها من المنزل، دون شفقة.

وبدوره تفاعل الناشط فيصل العبد الكريم، مع الحالة، وقام بزيارة المرأة، قائلا: وجدت كثيرون سبقونا على عمل الخير من مجتمعنا الخيّر ويسبقهم رجال الأمن وأهل الحي.

وتابع: تم تأمين المرأة وأطفالها بشقة مفروشة مؤقتاً، والمشكلة الولد خرج منذ الظهر ولم يعد وأمه والجهات الأمنية وشباب الحي يبحثون عنه.