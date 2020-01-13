أزمة احمد موسى تعجل برحيل أسرته

طلال الغامدي(صدى):

أثار تواجد اللاعب أحمد موسى لاعب فريق النصر، في صالة المغادرة بمطار الملك خالد الدولي برفقة أسرته التي غادرت المملكة، الكثير من التكهنات، حيث توقع البعض أن اللاعب قد غادر الفريق.

وجاءت توقعات رحيل موسى عن الفريق، في ظل توتر العلاقة بينه وبين ناديه، بسبب انخفاض أدء اللاعب وعدم رضى الجهاز الفني والإداري والجماهير عنه.

وأكدت مصادر، أنه لا أساس لمغادرة موسى عن النصر، وأنه تم التقاط الصورة، لحظة توديع اللاعب لعائلته في المطار.

يذكر أن صفقة موسى هي الأغلى في الملاعب السعودية، حيث قدرت بـ17.5 مليون يورو.

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