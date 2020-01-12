رحيل أحمد موسى عامل رئيسي لإنقاذ النصر من موسم كارثي

نواف السالم(صدى):

اقتحم القلق قلوب جماهير نادي النصر بعدما اقتنص الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منه، عقب تعادل العالمي أمام الاتحاد، بالجولة الرابعة عشر من البطولة.

وافتقد معظم النجوم الحماس المطلوب من أجل الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، فيما أصبح وجود اللاعب النيجيري أحمد موسى في تشكيل النصر، يمثل عبئا على الفريق، لأنه ابتعد عن مستواه المعهود كما لم يعد يحسن استغلال الفرص التي يمنحها له زملاؤه.

وكشفت تقارير صحافية، أنه يجب دعم الفريق بعدد من الصفقات، في المراكز التي تحتاج إلى وجود لاعبين مميزين عكس الحاليين، الذين افتقدوا الحماس؛ فضلًا عن التعاقد مع ظهير أيسر مميز؛ حيث أصبحت الجبهة اليسرى ضعيفة ومليئة بالثغرات التي تهدد الفريق.

ومن المتوقع رحيل أحمد موسى في يناير، فيما يجب على إدارة النصر، ضم نجم أجنبي بدلا منه يجيد صناعة اللعب، ويكون محطة هجومية مميزة، يعتمد عليها الفريق، وهو الأمر الذي يفتقده العالمي بشدة في الوقت الحالي، ويعرضه لكوارث محتملة تهدد حصوله على الدوري مرة أخرى.