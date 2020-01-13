حفتر والسراج يطيران إلى موسكو لتوقيع وقف إطلاق النار

وكالات(صدى):

يزور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة طرابلس فايز السرّاج، اليوم الاثنين، موسكو، للتباحث في شروط اتّفاق وقف إطلاق النّار.

وقال رئيس فريق الاتصال الروسي بشأن ليبيا، ليف دينجوف، إنه وفقًا للمعلومات المتوافرة لديّ، فإن السراج يصل في أقرب وقت إلى موسكو لإجراء محادثات ستُركّز على التسوية المستقبليّة في ليبيا، بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة.

وأضاف أنّه من المنتظر أيضًا وصول حفتر إلى موسكو، قائلاً إنّ لا عِلم لديه عمّا إذا كان سيكون هناك لقاء مباشر بين الأخير والسرّاج.

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