عقيلة صالح يعلن عزمه طلب تدخل الجيش المصري في ليبيا

طرابلس(صدى):

أعلن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح عيسى، اليوم الأحد، عن عزمه طلب تدخل الجيش المصري في بلاده إذا حدث تدخل أجنبي، عقب التهديدات التركية في الفترة الأخيرة.

وقال عقيلة صالح: ” ندعو العالم، لاتخاذ موقف شجاع، وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا ” ، مضيفا: ” التاريخ شاهد، وهو شاهد عدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالي لليبيا، فتحية لشعب مصر، وتحية لكم “.

واستطرد: ” نحن أمام تاريخ يعيد نفسه بكل وضوح، وعندما تعجز الأمم عن اتخاذ مواقف جادة، وتهتز العدالة، وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف مصداقيتها، ويعلن التوحش عن نفسه دون تردد أو خوف، لكن التاريخ بإعادته لنفسه لن ينسى أن يسجل في قادم الأيام بعون الله ونصره وللمرة الثالثة وبحروف من دماء ذكية “.