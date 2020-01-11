روحاني يبدي ندمه على إسقاط الطائرة الأوكرانية: خطأ لا يغتفر

طهران(صدى):

أبدى رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، ندم بلاده على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأكد روحاني في أول تعليق له بعد الاعتراف بتورط إيران في إسقاط الطائرة، أن ما حدث مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر.

وأضاف روحاني، أن إيران نادمة جدا على الإسقاط غير المتعمد للطائرة الأوكرانية.

وأكدت قيادة الجيش الإيراني أن المسؤول عن كارثة الطائرة الأوكرانية سيُحال فورا إلى القضاء.

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