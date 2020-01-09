فالفيردي يوضح فوائد إقامة السوبر الإسباني في المملكة

ماجد محمد(صدى):

أكد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أن استضافة المملكة للسوبر، ستعود بالإيجابية عليها.

وأوضح فالفيردي، أن كرة القدم حاليًا «صناعة»، وتوفر مزيدًا من الموارد المالية والسياحية للسعودية.

ويشارك في النسخة الجديدة 4 أندية، وهي برشلونة، وفالنسيا، وأتلتيكو مدريد، وريال مدريد.

وسيواجه برشلونة، فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

يذكر أن ريال مدريد تأهل بجدارة إلى نهائي بطولة كأس السوبر بعد فوزه 3 – 1 على فالنسيا، الأربعاء في الدور قبل النهائي للبطولة.

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