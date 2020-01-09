بالفيديو.. ريال مدريد يخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني من فالنسيا

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الأربعاء، في التأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في نسختها التاريخية المقامة حاليا بمدينة جدة؛ عقب فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على فالنسيا.

وسجل الألماني توني كروس وإيسكو ،هدفين في الدقيقتين 15 و39، ليؤكد الفريق انتصاره في الشوط الثاني بالهدف الثالث الذي سجله الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 65 قبل أن يحرز دانيال باريخو هدف حفظ ماء الوجه لفالنسيا من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشاهدت الجماهير في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدينة جدة، أداء الريال الرائع على مدار شوطي المباراة، وحقق فوزا مستحقا في هذه المباراة التي تمثل ضربة البداية في نسخة تاريخية للسوبر الإسباني.

وتقام البطولة بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى بعد إقامتها بالشكل المعتاد على مدار الفترة من 1982 وحتى النسخة الماضية في 2018؛ فيما يواجه ريال مدريد في النهائي، يوم الأحد المقبل، الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي والتي تجمع الأحد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على الملعب نفسه.