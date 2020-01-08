بعد انتقاد طريقة احتفال البليهي..الغامدي للأهلاويين: حطوا حيلكم في إدارتكم

ماجد محمد(صدى):

استنكر الناقد الرياضي تركي الغامدي، الهجوم الذي تعرض له علي البليهي لاعب نادي الهلال، بعد إحرازه هدف فريقه الثالث في شباك الأهلي، من قبل الجماهير.

واسترجع الغامدي مواقف جماهير الأهلي المهاجمة دائما ضد أي لاعب من الفرق المنافسة، لمجرد احتفاله بالفوز أمامهم.

وقال الغامدي: اسبيريا سجل في الأهلاويين قالوا عاقبوه فرحته مسيئة، غوميز سجل فيهم واحتفل بطريقته المعتادة قذفوه بالعلب وقالوا استفزنا، البليهي سجل واحتفل بدون اساءة ماسلم منهم.

وتسائل ساخرًا: يعني المطلوب محد يسجل فيكم عشان يسلم منكم، مضيفا: حطوا حيلكم في ادارتكم ورجالكم ولاعبيكم، واتركوا المنافسين في حالهم.

وكان علي البليهي قد احتفل بطريقته خلال مواجهة الاهلي في الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفور إحرازه للهداف البليهي قام بالارتماء على اللوحة الإعلانية الجلدية على الأرض، ولف نفسه داخلها، ثم قام الجمهور برشه بالمياه.

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