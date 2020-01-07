بالفيديو.. علي البليهي يتلحف باللوحة الإعلانية بعد تسجيله للهدف الحاسم 

ماجد محمد(صدى):

خطف علي البليهي لاعب نادي الهلال أنظار الجماهير الكروية حوله باحتفاله الغريب بعد إحرازه هدف فريقه الثالث في شباك أهلي جدة، أثناء المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر البليهي في مقطع فيديو وهو يتلحف باللوحة الإعلانية الجلدية على الأرض بعد تسجيله للهدف الحاسم، ثم لف نفسه داخلها وقام الجمهور برش البليهي بالمياه.

وفي الوقت ذاته، تناقل محبو البليهي صورته أثناء احتفاله بتسجيله هدف في مرمي الأهلي، معلقين عليها بأن البليهي تلحف بعد اطمئنانه على نتيجة المباراة.

وكان البليهي سجل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة بعدما حول عرضية زميله محمد البريك برأسه لتستقر في شباك الحارس ياسر المسيليم.