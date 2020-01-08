بالفيديو..مراسم دفن قاسم سليماني بعد الهجوم الإيراني على أمريكا فجرًا
دُفن جثمان الإيراني الهالك قاسم سليماني، في مسقط رأسه بمدينة كرمان، وذلك في أعقاب الهجمات الإيرانية التي استهدفت قوات أمريكية في العراق، فجر الأربعاء.
يذكر أن مدينة كرمان رفعت الراية الحمراء بعد مقتل سليماني، التي تعني أنه لا دفن ولا عزاء قبل الانتقام.
وأعلن الحرس الثوري أنه نفذ هجمات على قوات أمريكية في العراق انتقاما لمقتل سليماني، الذي استهدفته الولايات المتحدة بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، فجر الجمعة الماضية.
مراسم دفن قاسم سليماني بعد عملية الثأر لدماء الشهداء#قاسم_سليماني #عين_الأسد #ايران #العراق #IranvsUSA pic.twitter.com/dclHdNfie1
— وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) January 8, 2020
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