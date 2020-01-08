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ترامب يتراجع عن كلمته بخصوص الهجوم الإيراني

ترامب يتراجع عن كلمته بخصوص الهجوم الإيراني
وكالات(صدى):

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا مع فريقه الأمني والمكون من نائبه مايك بنس، ووزيري الدفاع مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو، لبحث الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في العراق فجر اليوم.

وكان من المتوقع أن يلقي ترامب كلمة بعد نهاية الاجتماع، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدوله عن ذلك.

وكان البيت الأبيض أعلن أنّ الرئيس دونالد ترامب أحيط علماً بالتقارير الواردة بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق لقصف صاروخي، ويتابع من كثب تطورات الأوضاع.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 832 ] نشر منذ 13 دقيقة

ترمب يريد حصر الخسائر الناتجة وعلى ضؤها يقرر حجم الضربة الأمريكية.

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