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«لقد حان الوقت للوفاء بوعد صادق»..نص بيان إيران بعد استهدافها قاعدة أمريكية بالعراق

«لقد حان الوقت للوفاء بوعد صادق»..نص بيان إيران بعد استهدافها قاعدة أمريكية بالعراق
وكالات(صدى):

تبنى الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد، التي تضم جنودا أمريكيين في العراق.

وأصدر الحرس بيانًا، قال فيه، إن العملية جائت انتقاما لمقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة جوية نفذتها القوات الأمريكية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه: لقد حان الوقت للوفاء بوعد صادق ،والانتقام من خلال عملية ناجحة تسمى عملية الشهيد سليماني ، قام المحاربون الشجعان في سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني بضرب غارة جوية إرهابية واحتلالية مقرها الولايات المتحدة تدعى عين الأسد ، برمز مقدس أو زهرة.

وحذر البيان أمريكا من أن أي تداعيات أو أي حراك وعدوان، بأنهم سيواجهون ردود أفعال أكثر إيلامًا وسحقًا.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 28 دقيقة

الان اعطوا ترامب و نتنياهو الفرصة لضرب المفاعلات النووية الايرانية.
هذه فرصة انتظرتها إسرائيل من زمان بفارغ الصبر.

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