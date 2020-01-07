حمدالله يودع النصر إلى استون فيلا مقابل 110 ألف اسبوعيًا
كشفت تقارير عن استعداد مهاجم نادي النصر عبد الرازق حمدالله، لتوديع ناديه الاسبوع المقبل، للانتقال بشكل رسمي إلى نادي استون فيلا الإنجليزي.
وأوضحت المصادر أن النادي الإنجليزي سيدفع لحمدالله 110 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا.
ويتصدر حمدالله قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 10 أهداف.
ارقامه في عام 2019: لعب 38 مُباراة وساهم 68 هدف وسجل 57 هدف وصنع 11 هدف وهداف عام 2019 وهداف الدوري مع النصر
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ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 17 دقيقة
تبي الفقر يعطونك 110 جنيه استرليني مش خشتك بس
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يرحم حالك بس
يمكن يبي الجمهور المغفل يدفع للنادي
أبوحنين[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 دقائق
لوي ذراع الفقر خخخخخخخخخخ
هم كذا المغاربه والافارقه بشكل عام
قول ( استغفر الله )[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 2 دقيقتين
غلب اهدافه بلنتيات قالوا هداف