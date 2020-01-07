حمدالله يودع النصر إلى استون فيلا مقابل 110 ألف اسبوعيًا

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير عن استعداد مهاجم نادي النصر عبد الرازق حمدالله، لتوديع ناديه الاسبوع المقبل، للانتقال بشكل رسمي إلى نادي استون فيلا الإنجليزي.

وأوضحت المصادر أن النادي الإنجليزي سيدفع لحمدالله 110 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا.

ويتصدر حمدالله قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 10 أهداف.

ارقامه في عام 2019: لعب 38 مُباراة وساهم 68 هدف وسجل 57 هدف وصنع 11 هدف وهداف عام 2019 وهداف الدوري مع النصر

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