إعلامي يهاجم حمدالله: «سيئ السلوك»

ماجد محمد(صدى):

هاجم الإعلامي محمد العميري اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، وذلك بعد تتويج الأصفر بلقب كأس السوبر السعودي.

وقال العميري خلال حديثه للقنوات الرياضية السعودية : حمدالله بالنسبة للنصراويين هو أسطورة النصر ولا خلاف على أنه واحد من أفضل المهاجمين المتواجدين حاليًا بالمملكة، وحمدالله هو الشمعة المضيئة للنصر حاليًا.

وأضاف العميري: حمدالله بالنسبة لي سيئ السلوك في طريقة احتفاله بالأهداف، دائمًا يضع إصبعه على أنفه ويُوجه رسالة معينة ولكنها حركة مسيئة بالنسبة لي، أعتقد بأنه يجب عليه تغيير طريقته في الاحتفال بالأهداف وأن يترك التمثيل فسيكون مهاجمًا مميزًا فوق العادة.