ابن جاسم: الإيرانيون أذكياء..والهيل يرد: «لا داعي لإبرة التخدير قبت وولعت»

نايف السالم(صدى):

استنكر المعارض القطري خالد الهيل، وصف وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم للإيرانيين، بـ «الأذكياء».

وكان ابن جاسم قد غرد معلقًا على الوضع بعد تصفية الإرهابي الإيراني قاسم سليماني، قائلا: «في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، فأنا حتى الآن لا أتوقع مثل ما ذكرت سابقا نشوب حرب شاملة ولا أتوقع أن يقدم الإيرانيون على رد متعجل».

وأضاف عراب الخراب: «بناء على خبرتي السابقة معهم فأن الإيرانيين في العادة يتريثون ويبحثون عن الرد الذي يحقق مكاسب جديدة تخدم استراتيجيتهم، فهم أذكى من تحاورت معهم سابقا ولا يتعجلون في اتخاذ قراراتهم».

من جانبه علق الهيل على كلام ابن جاسم قائلا: «لا داعي لإبرة التخدير قبت وولعت»، مضيفًا: «هم أذكى من تحاورت معهم لانك ببساطة لم تقيم الموقع بشكل صحيح لأن الحماقة أعيت من يداويها وافهمها كما تشاء.

وتابع الهيل: «لو انهم اذكياء كما ادعيت لكان لديهم الآن اقتصاد قوي وتقدم وازدهار، ماعندهم إلا الفقر والعنجهية وضحالة الفكر والعنصرية ومن سيء إلى أسوأ».

اقرأ أيضًا: