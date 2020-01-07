بالفيديو.. إيران تلمح إلى بدء حالة الحرب بعد مقتل سليماني

طهران(صدى):

بث التلفزيون الإيراني، قبل قليل، نشيد الحرب الإيرانية – العراقية، في إشارة إلى حالة الحرب التي قد تشهدها المنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتشهد المنطقة توترات عقب قيام القوات الأمريكية بشن غارة استهدفت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد في العراق.