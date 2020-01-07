بالفيديو.. إيران تلمح إلى بدء حالة الحرب بعد مقتل سليماني
بث التلفزيون الإيراني، قبل قليل، نشيد الحرب الإيرانية – العراقية، في إشارة إلى حالة الحرب التي قد تشهدها المنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وتشهد المنطقة توترات عقب قيام القوات الأمريكية بشن غارة استهدفت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد في العراق.
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 22 دقيقة
خلهم يغنون براحتهم والله ماعندهم الا الكذاب خمس سنوات وهم في سوريا لم يستطيعو فعل شي رغم المليشيات الشيعيه التي جلبوها من كل دول العالم لولا تدخل روسيا التي قالت لولا تدخلنا لسقط النضام قبل تدخل روسيا كانت سيطرتهم مع النضام المحرم علي خمسة عشر في المئه من الارض فقط