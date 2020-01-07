بالصور..مالا تعرفه عن المنبر التاريخي الذي حاول الوافد التركي سرقته

نايف السالم(صدى):

بعد إحالة الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين إلى المحكمة الجزائية بمكة، نستعرض أبرز المعلومات عن معرض عمارة الحرمين والتي تعد من أهم المعالم التاريخية في مكة المكرمة.

يحتوي المعرض على آثار وقطع فنية، وهو على مساحة قدرها 1200 متر مربع، ويحكي تاريخ المسلمين المجيد، وحضارتهم العريقة، بما يحويه من تاريخ وآثار تعود لعهد الصحابة، ومقتنيات إسلامية ثمينة، تحكي تاريخ الحرمين.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإنشاء معرض متكامل، يختص بعرض مراحل عمارة الحرمين الشريفين؛ ليعتبر أحد متاحف ومعارض منطقة مكة المكرمة.

ويتكون من 7 قاعات، تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين، وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوشات، وقطع أثرية ثمينة، ومجسمات معمارية، وصور فوتوغرافية نادرة.

كما يحتوي على أهم الصور النادرة للحرمين الشريفين، ونسخة مصورة من المصحف الذي كُتب في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، وأجزاء حقيقية من فوهة بئر زمزم، ومجموعة من متعلقات الكعبة الشريفة.

إضافة إلى عمود الكعبة المشرفة الخشبي الذي يعود تاريخه لعام 65هـ، وميزاب الكعبة الذي يعود تاريخه لعام 1021هـ، وسُلَّم الكعبة الخشبي الذي يعود تاريخه لعام 1240هـ، وباب الكعبة الذي يعود تاريخه لعام 1363هـ. ويقدم المعرض خدمات مجانية لنقل الزوار من المسجد الحرام إلى المعرض، والعودة مرة أخرى.

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