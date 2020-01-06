إحالة لص تركي حاول سرقة آثار الحرمين إلى المحكمة الجزائية بمكة 

مكة المكرمة(صدى):

قررت النيابة العامة بمكة المكرمة إحالة الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين إلى المحكمة الجزائية بمكة.

يذكر أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، ضبطت في نوفمبر الماضي وافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وكان الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة “أم الجود”، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت القبض عليه الجهات الأمنية بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يهرب من الموقع.